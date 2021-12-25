民進黨台北市議員王世堅21日被網友目擊在路口等紅燈時停在機車停等區時，被騎士敲窗提醒。後來有網友發現，事發當時王世堅手上似乎還拿著手機，並質疑他是否有開車滑手機，對此王世堅則表示，自己拿的是智障型手機，沒有滑不滑的問題。不過，有網友發現近日王世堅出現在手機店裡，似乎是想要換新手機，此舉也在網路上引發熱烈討論。

針對行車違規，王世堅22日出面道歉，但是似乎對網友處理過程不滿，強調互相監控、敲打玻璃，暴戾之氣大可不必。他還拿出自己的手機指出，「我拿的是智障型手機，這個真的沒有滑不滑問題，我年紀比較大一點，這是震動，確實是放在腳邊，我碰一下螢幕手機就會亮，你敲打我車窗，我拿一下手機，我怕萬一是搶匪，總可以報案，這手機沒有任何遊戲可以玩，沒有滑手機也沒有講電話」。

一名網友今天(25日)在PTT上PO出兩張王世堅在手機店中挑選手機的照片，他並表示，之前世堅議員被抓包開車使用智障型手機，現在似乎想通要加入智慧一族了，「恭喜議員，祝議員升級成功」。

此事很快也引起網友們熱烈討論，「哇，直上iPHONE」、「他用什麼手機關我何事」、「說不定是買給家人」、「聖誕禮物啦」、「不用智慧型手機就不會被截圖」、「以他的收入買iPhone跟買菜差不多」、「搞不好是買平板...或給別人的禮物」、「在挑送給柯P的聖誕禮物啦」。

還有些網友們則說，「怎麼整天被認出，是頭髮太好認？」、「越來越覺得他人不錯」、「世堅要選立委了嗎」、「我智障型也拿到今年5月底才換」、「真的笑死，店員要先教怎麼用line嗎」、「堅哥記得買APPLE CARE+啊」、「大家怎麼有辦法一直監控他」。