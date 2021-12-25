每種物品都有自己的風水能量，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，有些物品一旦長期放在家中，就會散發晦氣、影響家運，像是廢舊家具、破損器物、枯花假花、閒置衣物等，這些東西不能多，越多會越窮，如果家中有有以上物品，最好趕緊處理掉。

▍廢舊家具：它們都屬於陳舊的東西，如果家裡舊家具和舊電器太多，就會招來陳腐之氣，破壞家裡的風水，影響財運。

▍破損器物：東西破碎，寓意本身就不大好，代表著破財、敗運、夫妻分離，所以說在家裡放很多破損器物，那肯定是不好的。

▍枯花假花：在家裡放綠植鮮花，可以催旺家運，但枯花假花就不一樣了，它們沒有生氣，家裡有很多枯花假花，只會讓財運衰敗。

▍閒置衣物：衣服是貼身之物，上面有很強的主人氣息，如果不打算再穿了，要妥善處理，否則就會招來霉運，阻礙財路。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk）】