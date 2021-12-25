交通部長王國材（前排右一）也親自騎自行車，體驗峨眉湖畔路線。（莊旻靜攝）

交通部25日在新竹縣峨眉鄉舉辦「2022臺灣新騎跡多元自行車道發布會」，會中揭開16條暢遊6種多元自行車路線，遍及台灣本島及離島，交通部長王國材也宣布，今年為自行車旅遊年，但因疫情導致許多活動停辦，因此明年繼續為自行車旅遊年，期望大眾透過自行車道，深度旅遊、體驗台灣之美。

交通部計畫在2024年前投入28億打造25條親民又具地方特色的自行車道，如今率先完成16條，觀光局也推動「Go Bike TAIWAN」玩騎認證抽獎活動，局長張錫聰表示，活動預計明年1月3日開始，民眾到任1自行車多元路線騎乘，並利用交通部傳輸研究所的「環騎圓夢App」或其他可記錄移動路徑的App，將騎乘路線上傳到個人臉書或IG，標記「＃交通部觀光局玩騎認證」、「＃一騎踏出去」公開發布，並到鄰近的國家風景區旅遊服務中心，交由服務人員確認，即可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，並有機會抽到最大獎3萬元現金、自行車以及知名運動用品店的禮物卡等好康。

王國材25日也親自騎自行車體驗峨眉湖畔的自行車道，他表示，交通部在2018年完成環島1號線跟25條環支線以後，2020年到2024年間，以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方比較具特色的自行車路線，要再完成25條親民又有特色的多元自行車道。

25日的活動中，也發布濱海型、河岸型、田園型、環山形、山岳型、離島型共6類型、16條路線，包含為人熟知的日月潭、北海岸路線等，還有花東縱谷之森林溫泉、獅頭山、西拉雅之菱波官田，還有唯一在離島的澎湖路線～菊島。

王國材也表示，剛落幕的聯合國氣候變化大會，將零碳排作為2050年世界追求的目標，而自行車也是可作為零碳排的健康旅遊方式。25日包含交通部一級主管、立委林為洲、台大先進公共運輸研究中心主任張學孔、自行車新文化基金會董事長劉麗珠、竹竹苗3個縣市政府的交旅、觀光或是城市行銷主管以及新竹縣峨眉鄉長王增忠、北埔鄉長莊明增等人及3名單車網紅都到場，分享16條多元自行車路線及騎乘經驗。

16條路線如下

濱海型：北海岸、黃金山海、雲嘉南濱海之台江、東海岸路線

河岸型：宜蘭濱海蘭陽平原、大鵬彎路線

田園型：花東縱谷之田園風光、西拉雅之菱波官田、雲嘉南濱海線嘉義糖鐵、卦山三鐵

環山型：洄瀾曼波、花東縱谷之森林溫泉、獅頭山、日月潭

山岳型：茂林路線～高雄山城

離島型：澎湖路線～菊島