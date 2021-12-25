新北市長侯友宜在聖誕節前夕化身車輪餅小販，在新北市樂高耶誕城區賣起車輪餅，傾聽人民最真實的心聲。（新北市政府提供）

今日適逢聖誕佳節，新北市長侯友宜在聖誕夜前夕化身車輪餅小販，在新北市樂高耶誕城區賣起車輪餅，他今日在臉書分享心境，他表示，他從庶民經濟的視角出發，聆聽大家最真實的心聲與需求，雖然隔著口罩，但仍能感受到大家滿滿的熱情，他一定會站在最前線，讓大家的生活回到常軌，讓孩子們平安重現笑顏，讓百業復甦起來。

侯友宜在臉書貼出化身小販的過程，只見侯友宜戴著眼鏡、口罩，穿著打扮和平時大不同，許多民眾一開始沒有認出來，但侯友宜一出聲後，許多人便發現是侯友宜本尊，紛紛以為老闆是侯友宜的雙胞胎，還有民眾興奮地拿起手機合照，而「友宜車輪餅」也成了今年耶誕城最大的神祕彩蛋。

侯友宜表示，車輪餅攤的正牌30多歲老闆李威德，創業3年多，今年5月碰上疫情最嚴峻時期，3個月內把3年多賺的錢都賠光了，因此他希望透過近距離接觸互動，了解年輕創業者眼前碰上的困難，急需解決的問題，感同身受，並承諾要站在最前線，讓市民回到正常生活，讓百業復甦起來，不論生活有多少挑戰，新北市都會陪大家一起堅持下去。

侯友宜表示，希望在庶民經濟遭受嚴重衝擊後，可以透過與民眾、攤商的近距離接觸，傾聽民眾最真實的心聲與需求，也了解到振興經濟是疫後最重要任務之一。就職3年以來，市府團隊一一實現對市民許下的2030新願景承諾，積極整頓泰山塭仔圳、將五股垃圾山翻轉成為五股夏綠地，解決過去數十年來擱置的問題，也持續推動福利政策及便民措施，還利於民，讓新北市躍上國際。