湖人在台灣時間12月26日早上將和籃網進行耶誕大戰，不過他們近況欠佳吞下4連敗，戰績16勝17敗排西區第6，而陣中禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)仍無法上場，本季他的表現略顯掙扎，又頻頻受傷，這讓資深媒體人西蒙斯(Bill Simmons)對他發表了看法。

Anthony Davis is a member of the #NBA75 which puts him amongst the elite @BillSimmons tells @TermineRadio & @Jumpshot8 Davis should be peaking right now in his late 20s. #LakeShow pic.twitter.com/WLyEBQ00TS — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) December 24, 2021

西蒙斯先在節目裡談到湖人，接著評論了戴維斯，他說戴維斯生涯走向錯誤的方向：「如果你的罰球次數減少、籃板數減少、投籃命中率降低、得分減少了，這完全說不通，因為你現在才20多歲，應該處在生涯巔峰才對。」

他接著說：「我覺得他太重了，他應該有像賈奈特(Kevin Garnett)、鄧肯(Tim Duncan)那樣的身材，但他卻正努力成為一名中鋒，不知道他是否扛得住。」最近幾個賽季傷病一直困擾戴維斯，本季也不例外，由於他MCL(內側副韌帶)扭傷，目前無法上場，預計還會錯過很多比賽。

本季戴維斯出賽27場全是先發，場均打35.4分鐘，貢獻23.3分9.8籃板2.9助攻1.2抄截2火鍋，投籃命中率52.1%、外線17.9%、罰球72.7%，在防守上仍有能力限制對手，但進攻效率有些退化，尤其在外線，低位單打則不像過去難以阻擋，企圖心感覺不高，加上常受傷耐戰力不足，令人擔憂。

湖人曾在紀錄片《湖人幕後故事》討論到戴維斯，總教練佛格(Frank Vogel)向助理教練漢迪(Phil Handy)問說：「更衣室內有無任何關於戴維斯出場時間太久傳言？」後者回答：「沒有，但他在下場時常會提到自己累了，所以我們告訴他說：『若你不想打滿一整節就舉手，我們會把你換下！』」