台中市長盃電競線下決賽 16強熱血角逐冠軍榮耀

運動局長與電競委員會主委、僑光科大學務長共同挑戰手遊對戰。（主辦單位提供）

參賽選手發揮團隊合作專注於手機遊戲競賽。（主辦單位提供）

運動局長與全體貴賓、參賽選手大合照。（主辦單位提供）

2021台中市市長盃電競錦標賽：《PUBG MOBILE：絕地求生M》線下決賽，25日在僑光科技大學電競與遊戲產業菁英培訓基地盛大開戰。將近50支隊伍、超過240人報名角逐冠軍獎金3萬元，激烈淘汰賽制後由16支隊伍到現場舉槍決鬥；競賽最終由「滄海CH」隊伍以60積分共計27擊殺拿下冠軍，為全民電競風潮再次灌入力量。

運動局長長李昱叡說，一年一度的台中市市長盃電競錦標賽，此次選辦經典大逃殺團體槍戰手機遊戲《PUBG MOBILE：絕地求生M》，吸引來自台灣各地的槍戰好手重裝上陣搶奪獎金。11日線上資格賽由NMSL、QzL、INV Esports拿下單場吃雞。

僑光科大舉辦的線下決賽第一回合由NMSL擊殺4人、單場積分24分領先；第二回合滄海CH以總擊殺22、累計積分48吃雞拿回榜首；最終第三回合讓emo Gaming成功吃雞、輾壓其他隊伍，但累計積分還是由滄海CH的60分拿下冠軍3萬元、LIT獲得亞軍2萬元、而emo Gaming獲得季軍1萬元。

台中市電子競技運動委員會主委江肇國表示，台中市的電競能創佳績、市長盃能吸引超過200人報名廝殺，除了從林佳龍市長的推動、盧秀燕市長的延續，還要仰賴校園、團體、民間企業的資源，僑光完備的場地讓此次市長盃圓滿順利，盼望各領域持續投入挹注能量。

江肇國強調，全民電競最終目標是使臺中市成為電競人才大本營，不只培育在地選手，更要吸引外縣市的好手為臺中而戰，讓大家只要提到電競就會立即聯想臺中市，成為真正最IN的電競大城。

僑光科大表示，配合教育部優化技職院校打造「電競與遊戲產業菁英培訓基地」，推動電競運動，與明新、崑山、樹德等科大及青年、明台、宜寧、致用等高中職結盟成為電競聯盟夥伴學校，致力讓對電競有興趣的青年學子有機會參與全國性賽事，或者一同籌辦活動。僑光科大資訊科技系師生全力協助2021市長盃賽事進行，過程學習賽事執行、轉播、溝通協調和團隊合作等實作經驗，實屬難得。