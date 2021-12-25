1名母親在網路上陳述她因為孩子罹患智能遲緩發展，她的婆婆竟私底下狂唸這孩子「見笑系」，讓她相當不能接受，她說平時都盡力做好媳婦本份，結果換來的卻是婆婆背後說閒話；其他網友則留言說「這樣的婆婆再怎麼對她好都沒用」、「這種話聽在任何一位母親身上都會很痛心」。

該名女網友在臉書「爆料公社」上發文表示，她是1名母親，女兒罹患智能遲緩、領有身心障礙手冊與補助，但她日前卻得知婆婆經常在她背後談論她的女兒是「見笑系」（台語：很羞愧），讓她相當難過地說「聽到『見笑系』真的刺傷身為媽媽我的心，我們也不願意這樣，說不要理她（婆婆），不要往心裡走，真的做不到，心好痛。」

1名母親在網路上陳述她因為孩子罹患智能遲緩發展，她的婆婆竟私底下狂唸這孩子「見笑系」，讓她相當不能接受。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該名女網友說，婆婆平時對她很不好，像是如果她1個月回娘家1次，婆婆就會對她大小聲，但她多年仍始終盡好媳婦本分，「不回嘴任由她靠北，如果我今天有煮什麼好料，都會端去她家給她吃，她生病我會去關心她，這麼多年，結果換來的是……」。

其他網友則留言說，「這種話聽在任何一位母親身上都會很痛心」、「誰願意孩子這樣？這樣的婆婆再怎麼對她好都沒用啦！真的，別人的媽媽不會疼別人的女兒」、「把對這種婆婆的注意轉移到女兒身上，讓女兒有兩倍的關懷，這才是現在該做的事！」「現在也很多機構，在專門教導這類型的孩子，問題不大，每個小孩都是爸爸媽媽的心頭肉，加油！」