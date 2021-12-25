雲林縣沿海地區入夜後氣溫明顯下降，不少漁民在魚塭旁待命防寒。（張朝欣攝）

大陸冷氣團來襲，不過雲林縣沿海地區漁民感覺此波冷氣團並沒有想像中的強，25日白天雖然下著小雨，但沒有覺得很冷，不過入夜後氣溫明顯下降，漁民不敢掉以輕心隨時待命，準備抽取水溫較高的地下水注入魚塭，以免不耐寒的虱目魚凍斃。

中央氣象局指出，大陸冷氣團南下，25日北台灣白天氣溫明顯下降，全台愈晚愈冷，冷氣團最強時間為26到27日。雲林縣25日下起綿綿細雨，但白天並沒有預期的寒冷，沿海漁民認為是東北季風的風勢不大，所以溫度沒有被強風帶走。

台西鄉丁姓漁民表示，11月初、12月初冷空氣來襲，大家針對虱目魚、台灣鯛等不耐寒養殖魚類加強防寒措施，還好僅有零星凍傷，並沒有出現嚴重寒害。此波大陸冷氣團據說很強，白天感覺不是很明顯，但入夜後氣溫已下降至15度左右，不能大意。

漁民說，先前大家已做好擋風牆等防寒措施，目前只能隨時待命，一旦氣溫低於10度，虱目魚便可能大量凍斃，所以要準備抽取地下水，一般地下水的溫度約15度，愈深的地下水溫度愈高，若連抽取地下水都無法因應，就只能眼睜睜地看著虱目魚凍斃。

漁民分析，雲林沿海地區虱目魚養殖大多與文蛤、白蝦混養，屬淺水池，虱目魚因無法在天冷時躲到深水區避寒，很容易凍傷甚至凍斃，所以每次氣溫下降，大家都如臨大敵，加上25日下起小雨，可能改變魚塭水的鹽度與酸鹼度，必須更加小心因應。

漁民指出，目前傳統市場虱目魚1台斤約80元，價格還算不錯，希望能夠順利度過此波低溫，萬一虱目魚被老天爺收走，只能面對1個慘澹的農曆年。