樂天桃猿日前公布釋出名單，因腦瘤開刀復健2年的楊聖均（原名楊岱均）也在其中，好友張閔勛透露最近兩人有保持聯絡，並指出楊聖均並沒有放棄棒球路，「相信若他能重返球場，可以給運動或是生病的人很大的啟發，我也鼓勵他不要放棄。」

楊聖均與張閔勛是U21世界盃中華隊奪冠班底，還一同參加光州世大運，楊聖均擔任隊長，有「台灣隊長」封號，在2016年中職選秀會中被桃猿在第2輪選中。

但加入職棒後，楊聖均在2019年被檢查出腦中有腫瘤，腦瘤壓迫到視神經動手術，近3年都沒有一軍出賽紀錄，近期病況有好轉，今年10月他也開始恢復訓練，進行實戰打擊，沒想到在季後仍收到「戰力外」外通知。

看著好友碰上重大傷病打擊卻不放棄，張閔勛也十分不捨，看到楊聖均遭到釋出，張閔勛也有跟他聯絡，「大家都知道他的身體狀況，不過他現在一直維持訓練，就等待經紀人那邊，我想他沒有想要結束，相信若是他回到球場，可以給運動或是生病的人很大的啟發，我也鼓勵他不要放棄。」

而球季後人事異動除了球員外還有教練，猿隊與富邦悍將捕手教練互換，劉家豪新球季改披藍袍，古久保健二則是穿上猿隊球衣。對於昔日恩師轉戰他隊，張閔勛有不捨也有感謝，「很感謝他，他看過我最失敗的時候，也看到我回到捕手的樣子。」

剛進職棒時張閔勛就是備受期待的捕手，但後來卻碰上傳球問題，一度轉往外野，但在教練協助下，今年重回本壘指揮官的位置，其中他最感謝的就是捕手教練劉家豪，「像是已經離開的劉家豪教練，在我低潮時持續幫助我。」

雖然昔日恩師離隊，但張閔勛還是與他保持聯繫，「看到他去富邦，也是恭喜他。」他也期待在新的捕手教練古久保健二底下學習，「希望可以從他身上挖點東西。」