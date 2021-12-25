上季效力桃園璞園，本季換到T1聯盟新球隊桃園雲豹打球，杜譽城25日在主場開幕戰先發打了39分鐘，貢獻12分、5籃板，充分展現教練團對他的高度信任，「當我來到這裡，群哥(雲豹總教練王志群)告訴我就是做好防守任務，也就是當3D球員。」

所謂3D球員，就是兼具三分投射能力與防守能力的球員，為了可以扮演好這個新角色，先前體重偏重的杜譽城，竟在一、兩個月內成功減重10公斤，「畢竟我當過健身教練，所以我就是努力控制飲食熱量，幾乎都自己煮，也就順利減重。」

其實杜譽城今天在場上主要的任務，就是死守阿巴西，卻讓阿巴西攻下全場最高28分，代表杜譽城並未做好教練團給予的任務，「我想大概是我在臨場時，場上的腦袋沒有辦法轉好過來，接下來就是回去跟教練團努力討論，找出自己的問題。」

在雲豹本季比賽當中，經常出現頓時處於大幅落後，然後又努力追上的不穩定狀況，杜譽城表示，「大概是我們有時候會打太亢奮，也沉不住氣，忘記各自在場上的角色設定，才會突然落後對方那麼多分，就算努力想要追回來都來不及了。」

「不過隨著比賽與球季進行，我想我們本土與洋將之間默契也越來越好了，我相信雲豹這支球隊可以變得更棒，」杜譽城說，「今天是我生涯第1場嘗到主場打球的滋味，讓我感到很開心，也更想在場上努力表現，回報地主球迷的熱情支持。」