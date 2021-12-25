戶羽化身夢幻樂園 ，粉紅和麋鹿小火車都來了還有旋轉木馬。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

戶羽化身夢幻樂園 ，魔術秀讓小朋友樂翻。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

戶羽化身夢幻樂園 ，粉紅和麋鹿小火車都來了還有旋轉木馬。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市火車站迎接耶誕節，美呆了。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化扇形車庫後方的戶羽機關車園區，已成了彰化旅遊新亮點，迎接耶誕節，彰化市公所別出心裁，接連兩天安排魔術、雜耍、還有薑餅雪花秀，吸引滿滿人潮，2公頃園區化身孩童的夢幻樂園，駛來粉紅色泡泡小火車，還有旋轉木馬，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

彰化市公所去年先打造後火車站虹橋銜接扇型車庫的人行綠廊步道，周邊閒置用地再爭取補助，打造2公頃餘的「戶羽機關園區」，建造3棟木構建築、2處廁所、2個休憩平台和1座防空洞，擴大了扇形車庫的腹地，讓人們欣賞了火車頭的旅館後，還能悠閒的在諾大公園的林地、綠地休憩。

為明年扇形車庫百週年活動暖身，也迎接耶誕節，彰化市公所繼續舉辦的「鐵支路聖誕嘉年華活動」，25日、26日兩天，白天有熱鬧的YOYO帶動唱、魔術表演、三輪車市集與限量粉紅泡泡小火車、轉轉麋鹿免費搭乘，以及浪漫夢幻的「雪花秀」與「泡泡秀」等。

此外，25日晚上;「聖誕情音樂會」，到場獻唱的年輕藝人有：書帆、曾靜玟、琳誼、黃霆睿與黃奕儒等人；26日晚上演出包括：許維芳、楊程鈞、李佳歡、九九與鼓鼓等多位年輕偶像級的藝人。

彰化市長林世賢表示，上次萬聖趴，吸引3萬人次參與，感恩12月又打造了從彰化車站廣場、車站本體建築、跨站天橋，再延伸至戶羽機關車園區，妝點及照亮整個彰化鐵道園區的「聖誕燈區」，今天一整天活動，熱鬧滾滾，參訪人數還要再破紀錄。希望市民一起來看看彰化觀光脫胎換骨，也一起向外縣市朋友介紹，彰化不僅有最獨一的扇形車庫，還有一座充滿故事的鐵道公園。