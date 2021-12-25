反萊豬公投未過關，外界關注核食開放議題。日台交流協會代表泉裕泰今天(25日)表示，福島食品與CPTPP沒有連結，並指台灣人的食安問題，應該要由台灣政府來負責。被問及是否有與蔡政府討論此事時，泉裕泰則說，「我們就是等待著台灣自己的決心」。

日台交流協會今天在台北101水舞廣場舉辦「日台之心 聖誕音樂會市集」，泉裕泰出席並接受媒體訪問時，他表示，這一年是我們對台灣感謝的一年，明年是事務所成立50周年，希望能將台日之間的文化交流繼續下去，而今天的活動是這一年的總結，也是明年活動的開始。

對於有媒體提問福島食品問題，泉裕泰則指出，福島食品和CPTPP沒有連結，是分開討論的，但是國民食品安全問題，還是台灣政府要負責的，按照國際標準來判斷。

至於過年前是否是解禁福島食品的時機，以及是否有和台灣方面溝通，泉裕泰說，自己衷心期待，「不是沒有完全說話，我們就是等待著台灣自己的決心」。同時，他也坦言，日本方面對於兩岸關係的立場，是認為台海的和平和安全很重要，並且也十分重視，所以期待能夠維持和平和安全，並和有關國家繼續合作。

此外，前總統馬英九表示，他任內為此跟日方溝通多次，到底這個問題該怎麼解決，還要再觀察；至於民進黨擬以福島食品取代核食說法，馬說，政府不能夠用此方式向人民開玩笑。