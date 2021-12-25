侯友宜與小小波麗士一起採擷、比對指紋。（王揚傑攝）

侯友宜與小小波麗士們合影。（王揚傑攝）

侯友宜抽獎送出6台玩具警用摩托車。（新北市警察局提供）

新北市警察局響應新北市府歡樂耶誕城活動，今（25）日下午在警察局前廣場舉辦園遊會，新北市長侯友宜在傍晚現身會場，除與參加「小小波麗士」體驗營的小朋友們一起採擷、比對指紋，和大家一起合唱平安夜，最後抽獎送出6台玩具警用摩托車，將活動帶入最高潮。

園遊會有婦幼隊、少年隊等單位設攤邀親子玩遊戲，更邀請到知名「警界超偶」的三位曾參與NPA署長室《手牽手》MV的演出現的職官警到場演唱，包括號稱「警界瘦子」的杜昭毅、「警界泰勒絲」的邵怡絜及「警界張韶涵」的陳奕涵，三人唱功精湛，獲得滿場如雷掌聲。

侯友宜下午5時蒞臨會場，逐一向每個攤位的警察同仁問候，也親切的跟前來參加的民眾和小朋友打招呼。

侯友宜說，警察局舉辦這樣有意義的活動，不但一邊能跟民眾同樂，同時又能兼具犯罪預防宣導的活動，讓他很佩服。這段時間新北市警察弟兄的表現有目共睹，除了「每案必破」且都是迅速偵破，在警政署頒發的國家警光獎更是拿下5項第一名，新北警察的表現讓他引以為榮，他也會和大家站在一起繼續努力，共同捍衛新北治安。