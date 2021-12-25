中央和地方聯手推動高雄亞灣產業發展，今年9月創設的三多商圈發展協會，為了與其它商圈作區隔，將主攻日韓等國外觀光客的觀光住宿消費等商機。

三多商圈發展協會創會之後，25日晚間首度舉辦「三多商圈國際聖誕節」晚會，高雄市議會議長曾麗燕特別到場致意、打氣，希望該協會能夠活絡三多商圈的人氣和商機。

三多商圈發展協會創會理事長徐吉田指出，該會今年9月才成立，包括新光三越、太平洋SOGO、235巷、旅悅國際青年旅館等，都是該會成員。

徐吉田指出，創會期間，剛好碰到國內第二波新冠疫情的起伏，因此，目前正逐漸擴大協會規模。

他說，高雄市有許多商圈發展協會，而三多商圈過去以來，就是日本、韓國等國外觀光客喜愛的商圈，因此，為了與其他商圈作市場區隔，因此，將繼續鎖定國際觀光客，做為吸引的主要對象，未來的活動，也都以此為主軸。

徐吉田表示，高雄亞灣是中央政府與高雄市政府全力推動的區域，而三多商圈則是亞灣的門戶，區位更顯重要，因此，三多商圈發展協會將結合協會店家、以及外部資源，讓三多商圈走向國際化。