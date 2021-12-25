世新大學斥資新台幣2億資金，引進好萊塢最新智能攝影技術，打造全國首座占地470坪的最新型LED智能攝影基地，場館運用2200塊LED面板，拼接出270度帶天頂的環形螢幕牆，預計從下學期起將有11門相關課程進駐，不僅師生可使用，也開放產學合作交流。

世新大學昨(25)日舉辦LED虛擬攝影棚開鏡儀式與智能攝製基地啟用典禮，首度對外呈現取名為「LVS」（LED Virtual Studio）的智能攝製基地，其即時影像追蹤攝影設備，徹底突破以往綠幕虛擬棚，一切都要依賴後製的製作模式，讓演員在體驗沉浸式表演的同時，環境擬真光源、色彩、影像反射等元素，可以即時完成，大幅縮短影視製作流程與時間，也給導演和演員更直觀的揮灑空間。

世新大學校長吳永乾表示，董事長周成虎兩年前到美國考察，看到星際大戰的首部電視影集《曼達洛人》採用這項技術，一舉贏得艾美獎7項大獎。眼見疫情衝擊全球，這項全新的影視技術，恰恰解決無法跨境外拍的困境，已成為好萊塢的新寵，因此決定引進校園，作為教學使用。

吳永乾提到，LED Virtual Studio智能攝製基地的技術，遠遠不只是簡單改變了拍攝的技巧而已，從劇本創作、製作管理、財務模型、軟體設計與應用、行銷宣傳，乃至智慧財產管理等等方面，都讓傳統影視製作流程更為精進。

吳永乾指出，引進這項國際先進技術，讓學生提前認識並掌握市場趨勢，藉由教學設施與環境的體驗，更能啟發學生創造性的思考，讓這些即將的社會新鮮人注入更多的創新和動力，才會更好的實現世新大學畢業與就業零時差的辦學目標。