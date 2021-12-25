新北市宜蘭同鄉會新莊登場 蔡英文：感謝游錫堃協調法案、要給他掌聲(戴上容攝)

新北市宜蘭縣同鄉會第13屆第3次會員大會25日新莊登場，蔡英文、游錫堃都到場，蔡英文表示，台灣疫情控制得比其他國家都要好，經濟發展的也不錯，成長率有達到6.09％以上，感謝立法院長游錫堃在國會協調法案和預算，目前已經進入最後階段，希望大家給游掌聲。

新北市宜蘭縣同鄉會地13屆第3次會員大會晚間登場，現場席開百桌，蔡英文總統和立法院長游錫堃，新北市民進黨立委、議員都到場。

蔡英文表示，2010年她開始在新北市選舉，謝謝新北市宜蘭同鄉會長期的支持。目前全世界仍在疫情中，然而台灣疫情確實比其他國家穩定，像這樣坐在一起是很多國家不可能的事情，大家要份外珍惜有這個疫情管控，讓我們可以一起過年以及和朋友互動。

蔡英文表示，今年台灣經濟成績也很不錯，經濟成長率可以達到6.09％以上，此外股票表現也好，預期未來經濟也會穩定成長，人民生活越來越好，行政團隊打拚外，感謝游錫堃院長在立法院幫忙協調法案，明年預算審議中已進入最後階段，請大家給游錫堃院長一個掌聲。

蔡英文表示，陳時中部長有拜託，只要有機會看到很多人一定要講，請大家要去打疫苗，尤其現在開始打第三劑，請指揮中心說要打時，大家就要去打第三劑，另外還是要戴口罩、勤洗手。

蔡英文說，今年都在討論高鐵到宜蘭，宜蘭在哪設站，過程中有些不同意見，目前都大致整合了，希望交通部可以加速來做，希望宜蘭人回家的路可以更快更安全，宜蘭人真的很支持疼惜民進黨，民進黨充滿感激；立法院長游錫堃被問到預算案逕付二讀？他未正面回應，僅說請大家看他臉書。