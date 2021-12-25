香港女星鍾欣潼（阿嬌）2020年和小她8歲的「醫界王陽明」賴弘國閃電離婚，震驚兩岸三地演藝圈，兩人婚姻走到盡頭的原因也被瘋猜，但阿嬌恢復單身後把重心都回歸工作上；近日阿嬌和阿SA（蔡卓妍）、容祖兒錄綜藝，罕見分享昔日和前夫婚姻生活，男方超不尊重1動作成她心死的導火線。

阿嬌和阿SA（蔡卓妍）、容祖兒近期一起主持綜藝節目，演藝圈恩愛夫妻檔袁詠儀和張智霖是最新一集的來賓，他們分享結婚多年如何好好相處，意外勾起阿嬌過往回憶，罕見主動分享當時和前夫賴弘國婚後狀況；阿嬌認為在容忍對方很多事情後，自己的底線越來越低，也抱怨他應該自己去察覺「底線在哪」。

阿嬌最近在節目罕見聊到過去婚姻生活，更自曝前夫屢屢踩她底線，還對她十分不尊重，讓她徹底心死。(圖/ 摘自微博)

而阿嬌也講到賴弘國如何讓她心死，曾經有一次她請他幫忙拿毛巾，沒想到他直接把毛巾朝自己丟，還直接砸到她臉上，讓她傻眼說「你弄到我了」，賴弘國也完全沒有安慰或道歉；久而久之，她和賴弘國生活中遇到很多問題，爭吵不斷，才會讓她毅然決然離婚，更坦言至今沒有後悔過這個決定。

其實阿嬌和賴弘國離婚前，她就曾在談話性節目聊到對方缺點，像是不喜歡她買貴的東西、自己有負面新聞就會怪她為什麼是明星卻在朋友面前炫耀有明星老婆，當時更直接對台下的賴弘國嗆，「你確實配不上我」。