大多數人都夢想能財富自由，如果能不用辛苦工作就有被動收入就太好了，不過有網友提出疑問，他朋友38歲沒正當工作，因為家裡有80幾間套房可收租，因此長輩每月會分7萬元給他花用，雖然不愁吃穿，但收租師只靠收租沒工作會不會被人看不起？貼文引起熱議。

一名網友24日在論壇《mobile01》表示，他朋友今年38歲，雖然學歷不高，但是家裡祖產位在竹科精華地段，有80幾間套房出租，他朋友每個月只要去代班保全4天，其他時間都在家打電動，而每到月底收完租，家裡長輩會分給他7萬元花用。

原PO透露，他朋友體型過胖、沒女朋友，友人其實想找份工作，卻不知道自己都38歲了能做什麼，而當別人問說「你到底在做什麼工作？」，友人完全講不出口，相當自卑。於是原PO好奇：「收租師這樣是不是很被人看不起？」

貼文一出引起熱烈討論，許多網友表示羨慕，「其實這年代，有錢就NO.1，只要不是作姦犯科，沒什麼好看不起的」、「只靠收租就能生活，羨慕都來不及哪會被看不起！」、「那些看不起的人其實多半來自眼紅而已...實際羨慕的要死」、「相信很多人想不用工作就有收入多爽」，也有人開玩笑說，「改名稱叫『資產管理師』就不會被看不起了」、「如果他怕被人看不起，收租這件苦差事讓我來」。