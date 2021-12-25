台中第二選區立委補選將於1月9日投票，常在YouTube做街訪民調的直播主「桃園孫先生」24日深入台中沙鹿進行街訪，當問到民眾國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀會投給誰時，一位女性民眾表示，她在等他們兩人的政見，要看他們選上之後做事的一些態度或之類的。

「桃園孫先生」24日前進台中沙鹿進行街訪，問到一位女性民眾，補選會去投票嗎？她回答說「會啊！」再被問到顏寬恒和林靜儀這兩人會投給誰？她笑說：「為什麼要那麼直接？」她接著表示，「我在等他們的政見，因為我們這邊的人，都是會聽一下政見。我們台中的翻盤率，其實蠻大的，就是看他們選上之後做事的一些態度或什麼之類的。」

該位女性民眾也坦言，「其實，我們台中這邊不會說，可能我們這邊黨是怎麼樣就怎麼樣，但我們真的是跟著時事，你有做事或什麼之類的，不會說我們家可能是深綠或深藍，就跟著老人家一直下去，不會。」她還是強調，等他們的政見出來。

「桃園孫先生」遇到一位先生，問到補選顏寬恒、林靜儀兩人會投誰？但該位先生未發一語就離去，他無奈苦笑說：「大哥不太想表態。」