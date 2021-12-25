台股睽違5個月之久，重新站回萬八關卡，同時創下歷史新高，不過有網友發現，績優股美妝通路寶雅自疫情後股價一路下探，儘管台股這周連4漲，更創新高，但寶雅股價從11月底開始，幾乎只跌不漲，「這股是不是完了」。

1名網友在PTT八卦板發文，寶雅幾年前一度漲到每股600多元，可謂是超級績優股，然而遭遇疫情後一路下挫，跌到約每股400多元，如今台股站回萬八更創歷史新高，寶雅股價仍不見起色，「這股是不是完了？」，原PO還猜測，還是這邊是低點？

然而貼文一出，好笑的是底下網友對股價幾乎隻字未提，大多討論寶雅生意狀況，「我家附近的寶雅生意普普」、「女孩兒的天堂，上次排我前面的兩個女孩，一個貢獻2000多、一個3000多」、「我們附近的生意很好，可是拓點好像太快了」、「寶雅超好逛好嗎，臭直男懂什麼」、「女生逛寶雅，男生逛寶家」、「寶雅還成立寶家對抗小北勒，多好賺」、「女孩兒一半以上都有寶雅卡」、「美華泰真的可惜了」、「從來沒有女人能拒絕寶雅，從來沒有」。

事實上，寶雅上半年公布Q1財報獲利表現十分亮眼，合併營收47.22億元，年增10.7%，稅後淨利6.06億元，相較去年同期成長22%，EPS為6.2元，也高於去年同期；不過台灣5月本土疫情爆發，重挫實體店面，寶雅Q2合併營收37.94億元，月減3.72%，稅後淨利2.85億元，年減28.59%，EPS更是創下近5年來單季新低，達2.91元。

台灣疫情得控，內需市場雖明顯回溫，但寶雅此前公布Q3財報仍見疫情衝擊猶存，合併營收42.08億元，年減66.92億元，稅後淨利3.95億元，雖季增38.5元，但仍年減42%，EPS3.92元，創近5年同期新低。

寶雅於11月25日站上每股518元的波段新高後，股價不停下挫，跌破500元後跌勢不減，一路摜破5日線、20日線，周五（24日）跌約2%，收在每股430.5元收盤價。