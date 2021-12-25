大陸1名21歲朱姓男大生前在深夜被牛姓阻街女郎攔下，雙方約好以人民幣50元做性交易，沒想到朱男一連做了20分鐘仍未結束，牛女則說「一般是5分鐘就結束了」並要求停止性行為，沒想到卻遭朱男暴怒毆打，還被壓在床上性侵，牛女最後報警，男子涉嫌傷害、性侵等罪。

根據《網易新聞》報導，大陸該名21歲朱姓男大生日前在深夜行經當地火車站，被1名48歲的牛姓阻街女郎攔下、詢問是否需要性交易，2人最後同意以50元人民幣（約新台幣217元）做交易，不過朱男到對方住所一連進行了20分鐘性行為仍未停止，牛女則不斷催促他快一點，還說「一般人都是5分鐘就結束了」。

牛女說時間太長都夠她做好幾單了，最後見朱男仍很有興頭，索性拒絕再做交易，不料卻遭朱男暴怒並毆打幾拳，並強行發生關係，再進行了20分鐘；牛女事後報警，醫院鑑定為輕傷，依大陸《治安處罰法》嫖娼皆罰，2人已因性交易面臨行政拘留，最高可開處5000元人民幣（合約新台幣2萬1746元）；而朱男毆打部分已達故意傷害罪標準，可能面臨3年以下有期徒刑。

此外，律師分析，牛女與朱男前20分鐘屬合意行為，但女方之後拒絕提供性服務後仍遭對方硬上，男方已失去繼續與對方發生性關係的正當性，已涉嫌性侵，恐面臨大陸刑法3至10年有期徒刑。