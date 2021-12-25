T1 LEAGUE聯盟新賽季日前登場，共6支球隊各有15場主場賽事，其中「台中葳格太陽」25日在台體大體育館進行主場開幕戰，首戰對決「台灣啤酒英熊」。今日適逢聖誕節，市長盧秀燕親自開球力挺球隊，並精簡致詞「支持籃球，Merry Christmas」，祝福球迷欣賞賽事愉快。

運動局長李昱叡指出，籃球運動在我國是非常熱門且受歡迎的運動，許多學校都有自己的籃球隊，感謝台中葳格太陽球團及台中在地企業與民間團體的支持，讓台中也能擁有首支屬地職業籃球隊；透過台中葳格太陽隊的成立，提供球員展現球技舞台，同時鼓勵基層年輕球員，培植更多運動人才，讓在地優秀球員可以選擇留在台中追逐籃球夢。

李昱叡表示，預祝太陽隊以令人耳目一新的優秀陣容勇奪本季總冠軍，也期待球隊精神與台中城市意象結合，帶來活力與衝勁，市府會持續與球隊攜手合作推動職籃，也期待能夠繼續深化合作，打造酷台中、酷城市、酷運動。

李昱叡說，盧市長上任後，持續推展籃球運動賽事，培育籃球運動人才，更在今年全國運動會首度勇奪男子籃球團體賽金牌，創造歷史佳績、稱霸全國。另外相當受歡迎的P League＋聯盟球隊「福爾摩沙台新夢想家」，也以台中為主場，其他多元籃球賽事「國泰NBA 3x」預賽、大專校院3x3籃球錦標賽、中區大學籃球聯名品牌賽、儲互盃3對3籃球聯誼賽等，更獲民眾熱烈迴響，感謝職業籃球聯盟「T1 LEAGUE」再度與市府合作，盼持續深耕在地籃球基礎。

運動局強調，這季台中葳格太陽共有15場例行賽事於台體大體育館進行，比賽也同步於ELEVEN有線電視(73／ 81／103／107)、愛爾達體育一台(MOD 200)及17LIVE( https：／／17.live／zh-Hant／profile／r／16892868 ) 進行轉播，歡迎球迷一起進場觀賽，為台中葳格太陽加油。