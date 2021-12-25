市場風險情緒升 全球股票基金重見資金流入 19:562021/12/25 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於投資者相信Omicron不會在明年對全球經濟造成重大衝擊，在市場風險情緒回升下，過去一周全球股票基金再度出現大幅資金流入。 根據Refinitiv統計數據指出，到12月22日為止的一周，全球股票基金吸引330億美元資金流入，一反前一周流出131億美元。 然而在幾個主要市場方面，美股基金吸金275億美元、亞股基金也獲得18億美元流入。不過歐股基金卻失血15億美元。 馬士基斥資36億美元 收購利豐物流 金額達655億美元 11月外銷訂單 史上新高 #億美 #全球股票基金 #資金流入 #市場風險 #情緒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》印尼有信心 2021出口額新高機率大 16:312021/12/23 財經 《國際產業》超微擴大採購格羅方德晶片 09:262021/12/24 財經 《國際金融》Omicron恐懼解緩 歐股連三升 09:432021/12/24 財經 Crocs斥資25億美元收購Heydude 股價重挫 14:452021/12/24 財經 《國際經濟》美Q3經常帳赤字 創15年新高 14:322021/12/22 財經 《科技》SEMI：11月北美半導體設備出貨創高 11:422021/12/22 財經 全球供應鏈重組 國銀第三季曝險越南躍第九名 19:312021/12/24 財經 聖誕節這時段「負能量爆棚」唐綺陽揭2星象：恐壓垮生活 21:362021/12/24 運勢 《金融》政府端牛肉投資熱 越股聲威大震 09:432021/12/23 財經 《國際產業》電動滑板車商VOI籌資1.15億美元 估值達10億美元 11:422021/12/21 財經 王力宏被爆性成癮 積極治療可改善 04:102021/12/21 娛樂新聞 財經熱門新聞 台股萬八新高 寶雅股價竟殺翻...網見走勢嚇爛：完了 - 財經 跟北京換條件？蘋果偷養「陸廠小三」謝金河：這2大台廠危險了 - 財經 印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇 - 財經 2022紅包股來了 股市大咖的11檔展望好股 - 財經 李靚蕾拒絕王力宏4.8億豪宅！律師用這招破解1.92億稅金疑慮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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