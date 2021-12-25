由於投資者相信Omicron不會在明年對全球經濟造成重大衝擊，在市場風險情緒回升下，過去一周全球股票基金再度出現大幅資金流入。

根據Refinitiv統計數據指出，到12月22日為止的一周，全球股票基金吸引330億美元資金流入，一反前一周流出131億美元。

然而在幾個主要市場方面，美股基金吸金275億美元、亞股基金也獲得18億美元流入。不過歐股基金卻失血15億美元。