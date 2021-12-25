美國國務卿布林肯日前訪問印尼，希望印尼加入「亞伯拉罕協議」，正常化與以色列的關係。印尼外交部今天說，印尼支持巴勒斯坦人民爭取獲得公平對待、獨立建國，立場一貫。

印尼媒體Liputan6報導，印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）今天指出，布林肯（Antony Blinken）近期訪問雅加達與印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）進行雙邊會談時，的確有提出以色列的議題。

美國新聞網站Axios日前披露，以色列官員說，布林肯與印尼官員討論到印尼與以色列關係正常化的可能性。以色列官員說，這些步驟並不急迫。

阿拉伯國家為譴責以色列侵略巴勒斯坦，多拒絕與以色列建交。美國前總統川普推動亞伯拉罕協議（Abraham Accords），藉以推動以巴問題的進展，斡旋阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹、摩洛哥與以色列建交。拜登上任後延續這項政策。

以色列時報（The Times of Israel）日前報導，美國官員今年稍早透露，川普在任時曾安排好讓印尼、茅利塔尼亞（Mauritania）成為接著與以色列關係正常化的國家，但他任內時間不夠，如果他再執政1至2個月，可能與印尼達成協議。

費扎亞則指出，直到現在，印尼還沒有與以色列就雙邊關係正常化進行任何協商，印尼支持巴勒斯坦人民爭取獲得公平對待與獨立建國的奮鬥。