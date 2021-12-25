今(25日)聖誕節，清晨玉山下雪了，下午則發布了低溫、大雨及陸上強風3警報，中央氣象局表示到下周二(28日)前，受大陸冷氣團影響，各地天氣都會偏冷，明後天(26日、27日)基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，尤其下周一(27日)雨勢有機會較為全面。

明天(26日)冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷。(圖／中央氣象局)

明天(26日)在冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷，北台灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭仍是容易下雨的地方，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯有局部大雨發生的機率，新竹以南及花東也有局部短暫雨；清晨北部及東北部低溫在13度上下，局部地區有10到11度的低溫，中南部及花東則約15、16度，除早晚偏冷外，白天也很有冷的感覺，目前氣象局已先針對台北、新北及金門發布低溫特報，這些地方今晚到明天局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

下周日(26日)至下周二(28日)清晨在冷氣團影響下，不論白天、黑夜，各地都有不同程度「冷」的感覺；此段期間除氣溫偏低外，配合華南雲雨區東移，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨，尤其下周一(27日)雨勢有機會較為全面，而周六至下周一基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；這波冷空氣不排除來到強烈大陸冷氣團等級，溫度低加上降雨，「冷」的感受更加明顯。

下周日、下周一水氣偏多、氣溫下降，若兩個條件有配合，3000公尺以上高山以及北台灣2500公尺以上山區都有機會下雪，其中下雪機率最高的時間預計在下周一。