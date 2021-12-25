新北市三重區一名張姓男子昨天下午3時許，到三重區正義北路提領58萬現金準備返回公司，途中遇上兩名惡煞將他強擄上車，搶走萬元現金，張男隨後被載往中和員山路丟包，三重警方追緝後於今天上午近12時許，於新北市新莊區逮捕1名許嫌偵詢，另名共犯仍在逃，警方追捕中。

據了解，被害人張男任職於某科技公司，實際上疑似從事虛擬貨幣買賣，張男受老闆所託，在銀行開設帳戶方便資金業務往來，24日下午3時許，張男老闆請張男到三重區正義北路中國信託提領58萬現金，張男才剛領完現金，就遭兩嫌當街矇眼強擄上車。

張男遭擄上車後緊抱現金，但仍被車內惡煞強搶，過程中張男數度掙脫、向外求援也遭車內惡煞痛打，惡煞將車開往新北市中和區員山路某處時，將張男拉下車拖到暗巷丟包後開車逃逸，張男下車後趕緊報案，警方立刻組成專案小組積極追逮，經調閱監視器畫面比對，鎖定兩名嫌犯身分。

25日上午11時40分左右，警方循線於新北市新莊區裕民路逮捕25歲徐姓嫌犯，經初步了解，整起案件疑與虛擬貨幣糾紛有關，目前贓款流向以及犯案動機，警方正在偵詢釐清中，另持續追緝再逃共犯到案。