國民黨稱大新竹議題是「因人設事」，甚至要求新竹市林智堅承諾不選大新竹市長。民進黨發言人劉康彥指出，當年大台中合併升格時，也沒有人要求時任台中市長的胡志強不能參選。

他說，國民黨文傳會的說法，反而證實國民黨是「因人卡市」，國民黨竟然為了卡住特定候選人，而漠視大新竹民意對於新竹合併升格的期盼，也證明國民黨從未將市民的需求與城市的發展放在第一位，反而將政黨選舉利益置於優先，令人遺憾。

劉康彥表示，面對全球競爭，為了台灣長遠的經貿布局，新竹縣市的合併、升格，能提升地方政府的效能，強化台灣關鍵科技產業的發展。

劉康彥指出，台灣是民主國家，地方首長更是民選產生，國民黨倒果為因，把林智堅市長作為反對縣市合併升格的理由不僅荒謬更是無理，何以國民黨對於同樣合併後擁有參選資格的楊文科縣長如此看不起，難道楊文科縣長當初支持縣市合併的立場也是為了一己之私嗎？

他說，退一步言，當年大台中合併升格時，也沒有人要求時任台中市長的胡志強不能參選，難道當初國民黨也是為了胡志強，「因胡設事」嗎？

劉康彥呼籲，國民黨與在野政黨明知大新竹合併，對於城市的發展具有關鍵性的影響，如果國民黨文傳會聲稱「沒人反對竹竹合併升格」，那就請朝野政黨都以新竹縣市發展為念，共同全力推動，勿以一黨之私卡住新竹的發展。