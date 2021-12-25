因應近日冷氣團來襲持續至27日全台氣溫急遽下降，民眾容易緊閉門窗，是一氧化碳中毒的高危險期，為避免民眾錯誤觀念造成一氧化碳中毒，新北市政府消防局第三大隊於今日(12／25)前往淡水捷運站及老街周邊進行一氧化碳中毒宣導，提醒大家在家中使用瓦斯爐具及熱水器要注意室內通風，養成習慣，隨時防範一氧化碳中毒危害。

新北市政府消防局提醒，天冷緊閉門窗如果瓦斯熱水器安裝位置及安裝型式不當，導致燃燒產生廢氣無法順利排出，空氣不流通就可能造成一氧化碳中毒，故安裝燃氣熱水器要做對「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」5件事，才能保護家人遠離隱形殺手一氧化碳的威脅。

此外，新北市政府消防局自2022年1月1日起至9月30日止，提供新北市民申請熱水器更換及遷移補助3000元，低收入戶最高補助1萬2000元，有申請需求市民可先電洽附近消防分隊，經消防單位派員到府訪查後，如確有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者，得進行更換補助作業。