NBA近期遭病毒肆虐，許多球員觸發健康安全條例無法出賽，使各隊不得不招募幫手，不乏在聯盟征戰過的球員，如艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)、史蒂芬生(Lance Stephenson)、喬強生(Joe Johnson)，今天則有美媒以「你最想看誰重返NBA？」進行留言投票，目前正在大陸CBA效力的林書豪就出現於名單上。

Who needs to get the call? 📞🤔 pic.twitter.com/bwp0OrJx4x — SportsCenter (@SportsCenter) December 25, 2021

美媒《Sports Center》今天在推特進行留言投票，列出3位球員，包括前最佳第六人克勞佛(Jamal Crawford)、前湖人球員尼克楊(Nick Young)以及曾在NBA掀起「林來瘋」的華裔球星林書豪。確實連高齡40歲的老將喬強生都能被塞爾提克簽下，或許他們3位也有機會，而林書豪一度重返發展聯盟尋求機會，但未獲青睞，決定再次前往CBA。

克勞佛今年已41歲，在NBA三度獲選最佳第六人獎項，分別是2010、2014、2016年，華麗背後運球和過人成為他的註冊標章，生涯從公牛開始，陸續轉往尼克、勇士、老鷹、拓荒者、快艇、灰狼、太陽，2020年球季曾短暫加入籃網，2007-2008賽季在尼克場均能攻下20.6分，命中率41%、外線35.6%、罰球86.4%。

尼克楊今年36歲，生涯發跡於巫師，接著轉往快艇、76人、湖人、勇士、金塊，之後也曾到CBA打球，2017-2018年賽季隨勇士拿下總冠軍，而他生涯最強勢的時期分別在巫師、湖人，2010-2011、2011-2012賽季在巫師平均都能砍下16分以上，2013-2014年在湖人場均能貢獻17.9分，命中率43.5%、外線38.6%、罰球82.5%。