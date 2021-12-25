女子照三餐問候被害人，並迅速以「哥哥」、「妹妹」相稱。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

基隆市一名70歲王姓老翁，日前發現一位面貌姣好、氣質出眾的美女「小玲」忽然加他為LINE好友，女子開始照三餐問候王翁，並迅速以「哥哥」、「妹妹」相稱。

女子後來向王翁誆稱自己投入某理財平台，當初本金只投入10萬，現在可以月收7、8萬。王翁乍聽之下覺得大有賺頭，也覺得「朝夕相處」的「小玲」不可能欺騙他，王翁因不熟悉3C操作，遂請對方代申請該平台會員。

女子告訴王翁，可分5次慢慢投入20萬、40萬、80萬、160萬、240萬元本金，佯稱是做為「風險控管」的「小技巧」，王翁聽完覺得甚有道理，以室內裝修等理由到不同銀行臨櫃匯款，前後共匯出200餘萬元，最後行員察覺有異，追問之下才發現王翁可能遇到詐騙，通知警方到場處理，王翁始知遭到假投資詐騙。

刑事局統計，今年1至11月，假投資詐騙案件數較去年同期增加近1.7倍，財損量增加近2倍。近期分析發現歹徒利用通訊軟體，隨機搭訕網友，以假交友名義，私下加LINE發送「保證獲利」等投資連結，讓被害人畢生積蓄付諸東流。

鑒於投資詐騙案件猖獗，刑事局特別商請網紅張志祺合作製拍宣導影片，提醒假交友投資詐騙慣用「養」、「套」、「殺」伎倆，「養」即是培養手中的肥羊，利用交友軟體鎖定單身男女，以高顏值及貼心言語博取信任交往。

「套」歹徒慫恿被害人投資或代為操作，聲稱可獲得優渥分潤，或以擴大事業版圖為由，甜言蜜語哄騙被害人向銀行貸款投資。最後「殺」為歹徒取走款項後便人間蒸發，被害人才驚覺遭騙。

刑事局呼籲，從事投資交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估風險，切勿看到陌生廣告、聽信陌生人甜言蜜語而私下加LINE輕易投入標的，標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」、「一夜致富」的投資方案通常就是詐騙。