大陸國新辦周五（24日）舉行2021年全國交通運輸工作新聞發布會，交通運輸部發言人、運輸服務司司長蔡團結會上表示，2022年春運將從1月17日開始，到2月25日結束，共40天。初步預測屆時客運量較2021年將有大幅度增長，甚至超過2020年。

蔡團結表示，預計整個2022年春運量將較去年同期增長逾倍，由於疊加北京冬奧會，之後還將召開全國兩會，春運疫情防控形勢嚴峻複雜，故2022年春運期間，統籌疫情防控、安全應急保障、路網保通保暢以及運輸服務保障壓力巨大，而交通運輸部會同國家發改委等14個部門和單位成立了春運工作專班，統籌做好春運疫情防控、運輸保障、安全監管、便民服務等各項工作。

會上提到要努力確保疫情不因春運擴散，督促指導客運和客運場站經營者嚴格查驗旅客健康碼，及時增加進站、安檢通道，並落實交通運輸工具分區分級載客率控制、消毒通風等要求，加強在途疫情防控，特別是戴口罩以及出現發燒患者的應急處置，嚴格落實公路水運口岸入境運輸客停貨通政策，把牢外防輸入的關口；努力讓旅客出行更有序，嚴格執行重大節假日小型客車免費通行政策，強化對重要通道、重要節點通行管控，保障幹線公路暢通有序，同時倡導民眾錯峰出行，降低旅客在途聚集，保障出行有序。