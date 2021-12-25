台中市第二選區立委補選進入倒數，藍綠陣營候選人也加緊腳步，深入各區掃街拜票。對此，熟知民進黨運作的前總統陳水扁辦公室主任陳淞山分析，他原本不看好林靜儀，但公投後，民進黨從輿論媒體效應，加上民進黨打空軍，顏寬恒打陸戰，目前勢均力敵有機會打成五五波。

陳淞山近日接受港媒《中評社》專訪，談及台中立委補選，他表示，林靜儀跟國民黨提名的顏寬恒可以打成五五波，一大部分原因，是因為民進黨從輿論媒體效應，加上民進黨狂打空軍助聲量，而顏寬恒打陸戰，目前勢均力敵五五波。

此外，談及台北第五選區林昶佐罷免之戰，陳淞山表示，無黨籍林昶佐跟之前遭到罷免的陳柏惟最大不同點，是陳很臭屁、驕傲，林比較沒有這樣的特性，主要還是藍綠政治氛圍與個人喜好的問題。

陳淞山說，林昶佐得到當地較多年輕選民支持，林會影響年輕選票，而台灣民眾黨並未直接跟林昶佐對抗，因此，林昶佐是否遭到罷免有一部分關鍵是國民黨動員力，但國民黨並未有太多著力，因此，罷免通過機會低。

值得注意的是，公民團體「清林散昶」發言人高毓安，23日指出，林昶佐身為中正萬華唯一在中央的民意代表，卻犯下3大罪狀，其一是在地成績掛零，其二是不為萬華洗刷汙名，在今年5月本土疫情嚴重之時，放任中央部會官員對外表示萬華是破口，卻對此不吭聲。 其三則是公投時做民進黨的哈巴狗，他認為林昶佐頻對外喊出4個不同意，但公投結果出來後，地方心聲明顯傾向4個同意，林卻沒用謙卑姿態聽取民眾意見，淪為執政黨的應聲蟲。