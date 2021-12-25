音樂會舞台以雪白色的天鵝雕像及波光粼粼的湖面景色為背景。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

結合燈光投影秀，把天鵝湖映照的如夢似幻，引得台下掌聲連連。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

新營區長翁振祥（右二）表示，希望藉由這場活動，將天鵝湖這片美麗的景色分享給大家。（新營區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南新營天鵝湖聖誕音樂會 結合燈光投影魅力四射。

歡度聖誕節，台南市新營區公所25日晚間在新營天鵝湖親水公園舉辦「天鵝湖映像‧音樂會」，音樂會舞台以雪白色的天鵝雕像及波光粼粼的湖面景色為背景，由新營當地著名的宥騰樂團盛大開場，並結合燈光投影秀，把天鵝湖映照的如夢似幻，引得台下掌聲連連。

新營區長翁振祥表示，天鵝湖是新營區公所積極推動的觀光景點之一，吸引許多遊客前來朝聖，近年來，公所規畫修築改造並增建設施，以白色的天鵝噴水池作為天鵝湖地標，風景美不勝收。

為了迎接浪漫聖誕佳節，新營區公所今天上午10點到晚上9點在天鵝湖親水公園舉辦「天鵝湖映像‧音樂會」，現場各特色攤位應有盡有，互動區還設置了立體造景藝術，讓大小朋友都能度過輕鬆、歡樂的時光。

翁振祥提到，今天晚間邀請到台語歌手一綾和戴梅君到場獻唱，帶來許多經典優美的台語歌曲，在燈光投影秀的襯托下，將氣氛推到最高點，也希望藉由這場活動，將天鵝湖這片美麗的景色分享給大家。