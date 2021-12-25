五月天今晚在高雄開唱。（相信音樂提供）

「五月天」25日起連續2個週末在高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你 Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會」，今晚首場聖誕節，開場在光年立方舞台高唱〈OAOA〉，也首度演繹〈青空未來〉；唱完〈擁抱〉後，石頭向許久不見的歌迷們打招呼，瑪莎對於這次重返世運主場館，感覺熟悉又陌生：「大家之前來過都知道舞台方向不太一樣，為了是希望大家能看清楚舞台效果，說到沈浸式演唱會，我們不只讓大家沈浸還溺斃。」

冠佑透露昨晚彩排後回飯店情緒仍興奮，「結果開心到沒睡好，7點就起床了，有點昏昏不到想睡，所以回到後台喝了一罐蜆精，我不知其他四月天怎樣，我是期待很久很久，我在想應該今天晚上（演唱會）應該滿厲害，把你們現場的體力用完。」阿信則對南台灣的天氣感受強烈，直呼：「說好的寒流怎麼沒來，很熱，今天不是說好下探8度，但我感覺現場好像800度。」

回想3月在台南舉辦演唱會，冠佑說：「已經很久，在家休息了一段時間，所以全身會癢吧？」對著其他團員說：「手會癢吧，你可以在家彈琴，在家練貝斯，你（指阿信）可以在家隨便唱。」逗得全場笑聲不斷。五月天第7度在高雄世運主場館開唱，創下12年20場共96萬人次的壯舉，此次舉辦4場共16萬人次陸續湧入高雄，粗估為當地創造數億經濟產值。