中華職棒富邦悍將和臺北富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」成員游游（游涵君），在學生時期就是人氣模特兒，甜美臉蛋又有火辣身材，讓她獲得「逢甲林志玲」美名；游游近日曬出全裸泡湯照，其中只用木盆放胸前，隱約能看到南半球曲線讓人血脈賁張。

29歲游游大學時期就讀台中逢甲大學，清純甜美外貌，身材卻超有料，在學生時期就是《批踢踢實業坊》表特板常客，鄉民就曾形容游游是林志玲和波多野結衣混合體，因此更有了「逢甲林志玲」封號；游游畢業後在台中新光工作，兼職網拍模特兒，在2019年加入「「Fubon Angels」當啦啦隊員。

游游近日曬出全裸泡湯照，其中只用木盆放胸前，隱約能看到南半球曲線讓人血脈賁張。(圖/ 摘自游涵君IG)

游游24日平安夜到北投泡溫泉，在IG曬出大尺度影片，從畫面中注意到游游像是泡湯泡到臉紅紅，胸前居然只放一個小木盆，一絲不掛的好身材若隱若現，還能看到下胸線條，十分性感撩人；游游開心地表示，「泡溫泉都熱起來了」，還嘟嘴對鏡頭送出飛吻，看了極度誘惑。

之後游游也再分享多張泡溫泉的美照，還想起過去青春的自己，忍不住感嘆「大學的逢甲林志玲回不去了」，但對於能泡到溫泉放鬆身心還是很滿足，還不忘許願，「希望明年可以常常出去玩」、「明年至少去三次海邊！泡三次溫泉！住三次飯店」。