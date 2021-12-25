高雄市公民監督公僕聯盟公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」，黃捷、陳致中等10人被列入「問政優質議員」的行列；評分低落入「待觀察名單」共6人，包括1名「言行違背議員職權角色」在內。高督盟表示，執政黨議員質詢時「做球」，甚至出現「歌功頌德」現象。

高督盟24日在高雄市議會門口召開記者會，公布本次議員評鑑結果，「問政優質」的10大議員，包括李雅慧、吳益政、林于凱、康裕成、陳善慧、陳致中、黃文益、黃捷、郭建盟、童燕珍。

另外，待觀察名單共有6人，其中屬於「總分低於標準」或「嚴重疏於問政」的有5人，屬於第二類「言行違背議員職權角色」的則有1人。包括吳銘賜、陳明澤、賴文德、黃天煌、黃紹庭等5位議員的評鑑總分皆低於60分且「嚴重疏於問政」；其中，吳銘賜「疏於問政」情形最嚴重，包括(口頭)總質詢、法案審查、部門質詢、出席委員會、提案統統掛0；其他4位也都有2～3項不等的問政項目掛0，其中都包括了「未參與法案審查」及「未出席委員會」。

而唯一被點名「言行違背議員職權角色」的議員邱于軒，被質疑散播不實訊息。邱于軒則反駁表示，公督盟只聽信片面資料，她會將收到的陳情送到公督盟，表達她的抗議。