「LVS智能攝製基地」內景，圖為拍攝俄羅斯冬夜雪景。(世新大學提供)

游小白(左起)、Dora、王上菲 林芷芸出席世新大學活動。(羅永銘攝)

世新大學活動十分成功。(羅永銘攝)

世新大學副校長廖鴻圖（左起）、副校長陳清河、校長吳永乾、副校長楊盛昱。（羅永銘攝）

《華燈初上》總監製李志緯。（羅永銘攝）

世新智能攝製基地短片《給以後的你們》開拍 。(世新大學提供)

世新大學打造全亞洲首座佔地470坪最新型「LED智能攝製基地」，25日舉行開鏡儀式。超夯影集《華燈初上》總監製李志緯是座上賓，由於徐若瑄客串演出第2季的《華燈》將在30日播出，她近來因捲入王力宏與李靜蕾的離婚風波，風口浪尖上，是否受影響？李志緯強調不會剪掉她的戲分，且團隊正規畫第4季，也不排斥拍攝電影版，延續《華燈》IP宇宙。

據知，《華燈》製作人、女主角、世新校友林心如原是座上賓，為避免被模糊記者會焦點，因此未露面。李志緯透露，《華燈》第4季正討論中，但故事和演員檔期都是考量點，主創團隊明年度另有4部新戲將拍攝，也可能向「智能攝製基地」借景，可避免天候和夜景光線等困擾。

今與會來賓包括在《華燈》演女警的Dora、中視新八點檔《台灣X檔案》演員王上菲、林芷芸以及《女力報到》演員楊晴、游小白等。

定名為「LVS」（LED Virtual Studio）的智能攝製基地，由P2.6等級的2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15米、高6米的環型巨幕上方，還配有一塊10米乘10米的正方形LED天幕，搭配即時影像追蹤攝影設備，突破以往綠幕虛擬棚，一切都要依賴後製的製作模式，演員在體驗沉浸式表演的同時，環境擬真光源、色彩、影像反射等元素可即時完成，大幅縮短影視製作的流程與時間，也給導演和演員更直觀的即時展現。

世新大學校長吳永乾強調，從全球影視產業鏈的角度觀察，LED Virtual Studio智能攝製基地，遠遠不只是簡單改變了拍攝的技巧而已，從劇本創作、製作管理、財務模型、軟體設計與應用、行銷宣傳，乃至智慧財產管理等等方面，傳統製作流程的習慣，都必須因應調整。

他提到，世新大學董事長周成虎2年前到美國考察，看到《曼達洛人》採用的這項技術，當下判斷將是未來影視內容產業的新興主流，因此決定引進。吳永乾表示，藉教學設施與環境的體驗，更能啟發學生創造性的思考。

副校長楊盛昱則表示，除了《華燈》，電視劇《台灣X檔案》、電影《邪粽》等劇組也將陸續參觀並探討合作可能性，另外由世新師生共同創作的《給以後的你們》短片也正式開鏡，學校將從下學期起，開設11門相關課程，藉此培養更多具國際競爭力的學生。