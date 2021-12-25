屏東落山風藝術季25日正式登場，18件大型裝置藝術作品在車城海口港從沙灘延伸至看海美術館，畫面美不勝收。（謝佳潾攝）

屏東落山風藝術季25日正式登場，18件大型裝置藝術作品在車城海口港從沙灘延伸至看海美術館，畫面美不勝收，加上四重溪溫泉季也正進行中，屏東縣長潘孟安笑道，這至少要安排「3個太陽2個月亮」的行程，才能玩得夠暢快。

潘孟安指出，落山風是恆春半島特有的天候氣象，每年10月起強勁的落山風就會翻過山脈來襲，直至隔年4月才會漸漸離去，期間狂如颱風的強風嚇走不少遊客，導致秋冬成了觀光淡季，但近年縣府逆向思考，「吹落山風看藝術」正當時，進而發展出恆春半島秋冬旅遊新體驗。

潘孟安說，2018年縣府首辦落山風藝術季後，果真好評如潮，成了屏東年度活動代表之一，而年年主題也不同，從「地理風流」到「逆風而行」再到今年的「萬種風情」，都是藉由連結地理與人文的爬梳後所創作，完美體現藝術作品的深度。

他介紹道，今年落山風藝術季以「萬種風情」為主軸，18件大型裝置藝術借無形的風傳達有形的創意，將風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品，在天、地、海之間對話，也盡情演繹萬種風情與美麗。

「這次的重頭戲很不一樣！」他興奮道，今年落山風藝術季有別以往，將在元旦重磅推出原創沈浸式舞劇《風潮變》，邀請前太陽劇團國際表演藝術家張逸軍、知名歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊等，以沙灘為臺、地景藝術為幕，獨家演出。

他強調，《風潮變》僅此一場，是不可複製的觀戲體驗，絕對不能錯過，在元旦迎曙光後，晚間來看沈浸式舞劇，以全新體驗展開新的一年多棒，此外，藝術季至明年3月1日，期間還可至四重溪溫泉季泡湯賞夜景，是個「3個太陽2個月亮」的完美行程。