天氣轉涼，今年冬天又特別冷，家家戶戶也提早翻出電暖器過冬。一名日本網友將電暖器拿出來後，家裡的6隻貓立刻全部衝上去，在電暖器前擠成一團，畫面曝光讓70萬網友笑瘋。

飼主「kibimomo」月初在IG上傳了一段影片，透過影片可以看到，在他把電暖器拿出來使用後，家裡的貓瞬間一擁而上，在電暖器前擠成一團，誰也不讓誰，其中三隻貓搶晚了，只能排在後頭，但仍舊努力往前擠。

影音來源：YouTube/ANNnewsCH

由於畫面實在太有趣，影片也被日媒《ANNnewsCH》報導，笑稱「段暖氣爭奪戰」，吸引了70萬人觀看，網友紛紛直呼「太可愛了吧」、「看到就笑出來了」、「貓咪怎麼可以這麼可愛」、「後面那隻橘貓好可憐，完全擠不進去」、「飼主不考慮買第二台電暖器嗎」。

事實上，貓咪是極不耐寒的動物，平日就喜歡曬太陽，因此當天氣一冷，家中電暖氣一開，都會立刻跑到機器前取暖，不少貓咪更是把主人的電腦、網路設備當成自己的床，爬上去呼呼大睡，但也提醒飼主，建議別讓貓咪長時間接觸電暖器太久，否則可能造成低溫燙傷。