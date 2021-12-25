社群平台臉書（Facebook）近年來爭議不斷，深陷多起醜聞風波，美國知名百年老牌雜誌《新共和》（The New Republic）日前將臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）評為「2021年度惡人」，更砲轟他創造出全世界最爛、害人不淺的網站。

《新共和》（The New Republic）專欄作家羅思（David Roth）周三（22日）撰文「祖克柏獲選《新共和》2021年度最佳惡人」，文章中將祖克柏和臉書批的慘不忍睹，不僅以「傻子」形容祖克柏，還痛批臉書是個可悲的網站，明顯讓這個世界變得更愚蠢、醜陋、糟糕。

羅思稱，祖克柏創造了全世界有史以來最爛的網站，以不正當手段賺取錢財，而他本人也和網站一樣爛，兩者的共通點就是都十分差勁，即便臉書將名子改為Mata，更宣傳一些「元宇宙」概念，但羅思譏諷，只要是「正常人」都不會對祖克柏的「元宇宙」產生興趣。

最近幾個月，臉書吹哨人、前工程師霍根（Frances Haugen）對Meta進行一連串爆料，指控該公司只為公司成長，忽視公眾安全問題，且祖克柏也深知自家平台充滿許多假訊息，卻放任此事不斷惡化，甚至還藉此賺不義之財。

此外，祖克柏提出的元宇宙題材也被特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）多次砲轟，不只稱其技術沒有未來，更揶揄「誰會整天把螢幕綁在臉上」，元宇宙的想法僅是行銷流行語罷了。