針對行政院長蘇貞昌提及「竹竹併機不可失，不要貽誤先機」，國民黨文傳會主委凌濤表示，「國土重劃不是封賞諸侯」，不能為了林智堅「一己之私」量身打造，蘇貞昌也不能拿新竹命運來當獎賞。

凌濤說，蘇貞昌希望臺灣把高科技半導體產業基地擴大，卻搞不清楚竹科所屬園區，原本就包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，竹科位在3個縣市治區內，只有竹竹合併升格而把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳，「顯示行政院長根本對於半導體產業與區域發展非常不熟悉」，應該感到汗顏。

凌濤指出，朱立倫主席提出「2026竹竹苗科技都」，就是希望升格要有合理財劃，不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法，執政者應該以區域特色、資源分配、財政收支、教育資源、水資源、社會福利等分配及執行面去全面考量，這才是臺灣當前討論國土重規劃的意義所在。

凌濤說，國土規劃應一視同仁地解決除了《地方制度法》外，涉及《財政收支劃分法》及《公共債務法》的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。