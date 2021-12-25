2021新竹市感恩季「聖誕感恩晚會」25日晚間在市府前廣場登場。（陳育賢攝）

2021新竹市感恩季「聖誕感恩晚會」25日晚間在市府前廣場登場，歌手魏如萱、蛋堡、盧廣仲等人接力獻唱，市長林智堅並當場抽出百萬休旅車幸運得主，由登錄41張發票的新竹人梁先生幸運獲得，現場5000名觀眾並齊聲歡呼祝賀。

市府指出，此次感恩季特別結合「買爆新竹」活動，只要自今年10月8日起，在新竹市開立電子發票的店家消費，單筆發票滿額500元以上，即可登錄抽獎，截至今天，登錄總金額已突破4.3億元，其中最大獎百萬休旅車，今晚由林智堅當場抽出幸運兒。

在地的梁先生接到林智堅電話，激動地喊「謝謝、謝謝！」，他說自己參加過很多市府活動，「買爆新竹」期間共登入了41張發票。

林智堅指出，「新新竹，新幸福」，是他一直努力的目標，對這座城市一直有想像，期盼將它打造成迪士尼樂園，充滿歡笑，不分國界、不分年齡，不管大小朋友進到這座城市來，都能感受到無比歡樂。

他說，2022年是令人期待的1年，更是建設豐收年，城市將興起、發光，讓我們一起共同迎接幸福豐年。

社會處長張柔則表示，2021年感恩季系列活動，以「尋著光、許星願」為主軸，今年特別設計全台唯一科技互動許願樹，12月25日起展示到明1月9日，民眾只要透過手機傳遞祝福到許願樹，就會收到市府回禮，更與LINE熱點合作，舉辦3天線上猜謎活動，於12月25日、12月26日、明年1月1日進行，每天最多可答題1次，1次可奪2點，總計點數預算高達50萬點。