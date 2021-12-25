湖南子女拒付偏心父母贍養費，女法官急哭。（北京青年報）

《北京青年報》報導，湖南省桃源縣人民法院陬溪人民法庭17日前往盤塘鎮巡迴審理一起贍養糾紛案，一對育有三兒一女，現與小兒子同住的84歲印、張姓夫婦，訴請4兒女按月支付贍養費300元（人民幣，下同，約合新台幣1300元），長子反指從小父母偏心，什麼都給么子，應該由么子獨力撫養，承審法官艾豔萍曉諭當事人，你們父母只要每人每月付300元，你們少買件衣服，少吃點好吃的，就可以省出來了，你們捫心自問一下，這樣的父母去哪裡找？說到當庭落淚，感動3被告，當場和解，簽名承諾依父母所請。

全案桃源縣人民法院近日將庭審視訊傳到網上後，艾豔萍法官說的那段話，也讓網友動容，

有人心疼兩位老人，還有人想給他們捐款。

據報導，原告印、張夫婦此前一直和小兒子生活。今年5月，老太太摔傷，行動不便，需要人全天照料，子女們卻不願承擔贍養義務，無奈之下，兩位元老人將子女全部告到法院，要求4被告按月支付贍養費。

承審法官艾豔萍考慮到老人行動不便，且當前農村留守老人多，贍養糾紛時有發生，法官到原告居住地巡迴開庭，希望「審理一案，教育一片」。

庭審過程中，老人的大兒子一度情緒激動，不同意兩位老人的訴求，而兩位老人只是沉默。

在巡迴審理現場，哥哥姊姊3被告辯稱，父母一向偏愛小兒子，東西都留給了他，自然該由他一人負責，法官艾豔萍耐心說法釋理時，一度哽咽：「按照法律規定，你們的父母可以要求你們每月給2500元贍養費，但我反覆問了他們，他們只要求每位子女支付300元（每人150元），你們少買件衣服，少吃點好吃的，就可以省出來了，你們捫心自問一下，這樣的父母去哪裡找？」 艾豔萍說，懂得感恩、有孝心的人，才可算是真正完整的人。

現場旁聽村民頗有感觸，有人當場勸說老人的大兒子。最終，經法官溫情調解，雙方就贍養問題達成協定，兩位老人在庭審後互相攙扶著離開。

報導指出，法官艾豔萍事後回應審理現場哽咽落淚稱：「在農村，300元確實不高，但老人的大兒子依舊不答應，其他幾個子女沒有意見，我當時就特別感慨，父母含辛茹苦把孩子養大，在自己沒有勞動能力時，還想著為子女減壓，我是為兩位老人的大度所感動。」

報導稱，大陸《民法典》規定，子女對父母有贍養扶助的義務。對負有贍養義務而拒絕贍養，情節惡劣構成遺棄罪的，應當承擔刑事責任。本案中，2原告係農村居民，按大陸法律規定，其贍養費標準可按2021年度湖南省農村居民人均生活消費支出14974元／年計算，兩個人約2500元／月。但2原告僅主張4被告每人每月支付贍養費300元，即每月共計1200元，係當事人對其民事權利的自由處分，法院予以支持。