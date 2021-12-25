邰智源率領《木曜四超玩》主持群開唱。（華貴娛樂提供）

邰智源、林柏昇（KID）、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞等6人主持的人氣網路節目《木曜四超玩》繼去年演唱會特別企劃大成功，今年挑戰可容納4000人的台北流行音樂中心，今（25日）首場邀請周渝民（仔仔）擔任嘉賓，讓觀眾驚喜萬分，全場氣氛高亢到不行；邰智源認為跟仔仔合作很好，完全沒事前排演，「沒想到那麼自然，仔仔很有趣，所以這段我還蠻驚喜的。」

演唱會一開場，身穿日本和服的邰智源重現去年備受好評的日本傳統樂器輕津三味線演出，今年更是加碼升級5倍版，除了去年合作的廣原武豪老師之外，再加5位老師共同演出，將傳統樂曲結合流行曲風，呈現出截然不同的全新風貌與開場氣勢。

邰智源以彈三味線開場。（華貴娛樂提供）

接著主持群邰智源、林柏昇KID、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞分別與含金量破表的歌手盧廣仲、ØZI、9m88、老王樂隊、宇宙人、旺福等跨界合作。坤達表示去年老婆柯佳嬿沒時間看演唱會，她最近忙工作，直到這幾天才決定今天低調到場，「這是她第1次看我表演，其實真的有緊張。」

而演唱會尾聲，邀周渝民當壓軸嘉賓，曾拍過《木曜四超玩》的「下班去吃飯」單元，收到演唱會邀約，立刻答應。這次他繼11年前擔任蕭敬騰演唱會嘉賓後，再度登台演唱，還獻唱五月天的〈乾杯〉，與主持群走到台下與粉絲們近距離接觸。

他現場還加碼清唱F4的〈流星雨〉副歌，笑說今天是耶誕節，大家許的願望都會實現，要大家盡量點歌。坤達還唱了段Energy的〈放手〉，假裝要跟仔仔一較高下，十分搞笑。。

「木曜跨界演唱會－Awakening」今下午3點還有1場，兩場8000張門票完售，票房粗估3000多萬，因總成本3280萬，收入差不多算打平，主辦單位稱主持人與表演藝人幾乎是友情贊助。