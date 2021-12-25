高雄近期不斷停電，高雄市長陳其邁先前才表示台電「太落漆」，但鳳山區、三民區卻又在聖誕節停電，高市議員李雅靜第一時間通報相關單位搶修，她也無奈表示，「路燈又不亮，聖誕老公公找不到回家的路了」。

高市鳳山9、10月間停電事故頻傳，陳其邁曾在議會公開批評台電「太落漆」，希望台電改善，他認為有很多電力管理應該都要再加強，市府也跟台電公司要求，老舊線路就要加緊汰換，電力設施也要加強巡查。

未料，才沒多久高雄鳳山區、三民區多個路段又在聖誕節當晚停電，受害路段包括鳳山區中和里信義街、裕昌街、青年路與三民區部分路段路燈都不亮，李雅靜已經在第一時間通報相關單位搶修，並無奈表示，路燈又不亮了，聖誕老公公找不到回家的路了。

工務局養工處表示，25日晚間6時27分接獲1999通報，稱三民區、苓雅區、鳳山區大範圍路燈不亮，經查為台電供電異常，晚間6時40分三民區修復經確認正常放亮，晚間8時20分苓雅區經確認正常放亮，晚間8時40分鳳山區經確認正常放亮。