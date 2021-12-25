40年前苦心推動縣市分家並升格省轄市的新竹市首屆市長施性忠25日針對民進黨強行修正地制法，苦心積慮的「因人設事」，他態度強硬的表示，他仍堅決反對合併，他除了已建議前新竹縣長范振宗重出政壇競選之外，也不排除發動「反合併公投」，且如果林智堅要競選，他就號召群眾誓死反對！

施性忠今天仍重申，當年的縣市分家是基於教育、文化、政治、經濟、地理等層面的條件，讓縣市分治、竹市升格省轄市是對縣、市最有利的行政區規畫與發展，後來新竹縣、市各自的發展也證明當年的分家是正確的，這個條件至今沒變，他個人仍反對合併，但若林智堅不選，這個合不合併的問題，就交由公民自行選擇，公民自有智慧，他不予置評。

但若竹竹併定了，且林智堅要選，那麼他就會站出來反對，他日前已與前民進黨大老、縣長范振宗連絡過，並建議他出馬角逐大新竹市長，他自己則任范的副手，一起力拚林智堅，號召選民用選票打臉林。

另外，針對竹竹併議題，至目前新竹縣長是反對，縣議會也反對，市議會會同意嗎？那麼這個問題就應交由公投來決定啊，他也不排除在新竹縣市發動「反合併公投」，讓人民的決定被中央與全國看見。