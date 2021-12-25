本季陣容大改的湖人受到萬眾矚目，不過至今他們還未找到勝利方程式，最近吞下4連敗，戰績16勝17敗排西區第6，而美媒也相當關心湖人聖誕節後的表現，NBA轉播方為各隊剩餘比賽難度進行排名，湖人要面對的賽程是最艱難的，接著要對決的敵人平均勝率達到了52.6%。

The Lakers have the hardest remaining schedule in the NBA, based on opponent win percentage.



They have had the easiest strength of schedule so far this season. pic.twitter.com/TRWqsa8lOc — SportsCenter (@SportsCenter) December 25, 2021

在接下來賽程中湖人除要面對平均勝率52.6%的敵人，其中還包含3次對決勇士、3次爵士、2次太陽，目前他們排在西區前3，勝率都突破7成，可說是各隊最不想碰到的對手。而其實湖人在12月25日前的賽程已經算輕鬆，但他們因為遲遲找不到方法贏球，在這樣的賽程裡僅拿下不到5成的勝率。

另外同城快艇剩餘賽程難度第二高，對手平均勝率51.7，而快艇目前以17勝15敗排在西區第5，近10場拿下6勝4敗，上季總冠軍公鹿剩餘賽程難度第三高，對手平均勝率51.3，目前公鹿以21勝13敗排東區第3，近10場6勝4敗，在少了阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)情況下算是及格。

接下來剩餘賽程難度第四高的是國王，對手平均勝率51.2，國王本季戰績不理想，以13勝20敗排在西區第12，近10場4勝6敗，只暫時領先鵜鶘、雷霆、火箭。而湖人和這幾隊不同的是他們目標放在進軍季後賽，不過未達5成勝率真的相當危險，後面的獨行俠、金塊、灰狼隨時都有可能把湖人拉下。