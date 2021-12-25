台中葳格太陽25日在台體大體育館迎來主場開幕戰，全隊將士用命力拚首勝，桑尼（Sani Sakakini）與吉（Alonzo Gee）合轟48分，加上潛力後衛丁聖儒15分、6籃板、5助攻、1抄截、2阻攻的穿針引線，終場110比102擊退來訪的台啤英熊，笑收隊史第1勝。

台中葳格太陽回家打球展現贏球企圖心，搭配現場超過4000名地主球迷的熱烈支持，成功中斷台啤英熊的4連勝。葳格太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後直呼：「感謝所有來支持我們的球迷，這是我們第1場主場賽事，真的讓我們感覺像是在家打球，尤其最後拉鋸時期的加油能量，真的帶給我們很大幫助。」

貢獻29分、9籃板的桑尼也說，這是1場全隊奮力贏下來的比賽，「我們非常拚命，無私地分享球，相信我們會越來越好，明天繼續保持這樣的好狀況，再拚1勝！」吉也有19分、6抄截的演出、板凳出發的陳文宏挹注13分，何喬登（Jordan Heading）與萊特（Julian Wright）各拿8分。

扮演贏球關鍵的丁聖儒表示：「這場勝利對我們真的很重要，因為從暑假到現在，我們辛苦了這麼久，總算贏球，真的很感謝大家的努力，希望大家能繼續為我們加油。」葳格太陽總教練卡米諾斯也稱讚丁聖儒的表現，認為他日後將有機會成為台灣最頂尖的後衛之一。