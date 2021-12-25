盧秀燕表示，聖誕節在國外就像台灣的過年一樣-會特別在這個節日送禮物表達對家人的愛意-她也送上兩個禮物給市民朋友。（台中市政府提供）

歡慶聖誕節，台中市政府邀請國內親子兒童劇天團「紙風車劇團」，25日晚7時在大雅國小演出《紙風車幻想曲》，現場吸引民眾熱情參與，自下午4時開放入場，不到5時就座無虛席，總計超過6000人觀賞演出。市長盧秀燕也親自到場與大家共度佳節，她表示，今日適逢聖誕節，她為市民獻上兩項聖誕禮物，一為兌現承諾邀請紙風車劇團到大雅表演，二為全市高中職以下逾300所學校完成班班有冷氣，讓小朋友能在舒適的環境裡學習。

盧秀燕表示，聖誕節在國外就像台灣的過年一樣，會特別在這個節日送禮物表達對家人的愛意，她也送上兩個禮物，實踐去年的承諾，邀請紙風車劇團到大雅表演；另一個禮物則是為讓小朋友能在舒適的環境裡學習，市府為台中高中職以下300多個學校每個班級裝設冷氣，均已建置完成。

文化局說，今天演出的《紙風車幻想曲》是紙風車劇團自創的經典兒童劇，從生活中取材串起五段故事，包含「唐吉軻德的冒險故事」、「起床號」、「動物運動大賽」、「八歲一個人去旅行」及「神奇黑光棒」，透過不同的劇場手法，表現劇場藝術的多元性和創意性，讓大小朋友一起和勇敢的騎士打擊巨龍、克服艱險，滿足孩子天馬行空的想像與帶來滿滿的驚喜。

紙風車團長任建誠說，自去年新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣全民齊心抗疫，每個人就好比英勇的唐吉軻德，打擊風車巨人，勇敢迎戰巨龍怪獸。希望透過《紙風車幻想曲》的故事告訴孩子們，面對挑戰不要害怕，要勇敢踏出夢想的步伐。

市府為慶祝聖誕節，以馬卡龍色系妝點全市數十個景點、文化場館、綠川、柳川、大里運動公園和石岡區等，打造夜間光廊、燈海，串聯市區、舊縣區讓「全城亮起來」，多元類型的表演也輪番上陣，點亮台中，讓台中的夜晚更加璀璨動人。

為迎接聖誕佳節，文化局所屬藝文場館舉辦聖誕月系列活動，即日起「台中文化小尖兵」臉書粉專同步推出12月藝文活動懶人包及聖誕節閃光約會特輯，完成指定任務就有機會將iPad、Lamy鋼筆等好禮帶回家！