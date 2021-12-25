木蘭女足聯賽首次踢到最後1天還有3隊有機會封后！結果台中藍鯨靠國腳賴麗琴變身「聖誕老人」，先製造12碼球再獨中兩元，於主場4比0完勝桃園國際，並藉衛冕者花蓮0比1不敵新北航源，在太原足球場拋下藍色彩帶，抱走70萬獎金，4度封后也追平花蓮。

「這座冠軍可說峰迴路轉，第2循環我們輸給花蓮，對高雄陽信也在最後被逼平。」藍鯨教頭呂桂花說：「最大關鍵應是第8輪陽信擊敗花蓮，給了她們蠻大的壓力，我們後面的比賽則是穩紮穩打。」

藍鯨球迷在台中太原足球場拋下藍色彩帶。（中華足協提供）

賽前藍鯨、花蓮與陽信都有機會奪冠。其中落後3分的陽信因淨勝球落後8顆以上，除了自己得贏還得寄望藍鯨、花蓮慘敗，最終先以2比0小勝台北熊讚，無緣爭后，但本季6勝、積分20拿下第3名，都創下隊史最佳成績。

賽前同積20分的藍鯨與花蓮則同時開賽，在各自主場分別迎戰國際與航源。藍鯨攻勢開展順利，第16分鐘賴麗琴在禁區內被國際纚固妮卡兒絆倒，田中麻帆操刀12碼球先馳得點，接著賴麗琴連進兩球，上半場藍鯨就以3比0奠定勝基。

賴麗琴（左）與田中麻帆對桃園國際攜手攻入3球，成為台中藍鯨奪冠功臣。（中華足協提供）

反觀花蓮在雨中屢攻不下，上半場與航源戰成0比0，第56分鐘更被陳燕萍踢進世界波，以0比1落敗。花蓮最終以3分之差屈居亞軍，本季對航源1和1負，成為衛冕夢碎的關鍵。

個人獎項部分，賴麗琴、田中麻帆最後1輪攜手助藍鯨封后，兩人各進5球也追平花蓮譚汶琳、陽信李綉琴，4人並列金靴后平分6萬元獎金。金手套獎部分，花蓮洪琳出賽9場僅失3球，在出賽達標的門將中失球率最低，抱走6萬元獎金。